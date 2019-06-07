Альтернативу гаражным кооперативам проработают в Гомеле

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко поручил проработать в областном центре альтернативу гаражным кооперативам для хранения транспорта. Такую задачу он поставил сегодня на заседании горисполкома, на котором рассмотрели деятельность таких кооперативов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Павел Млынарчик, всего на территории областного центра расположены 158 гаражных кооперативов с почти 37 тыс. местами для хранения транспортных средств. На очереди нуждающихся в таких местах находятся почти 1,8 тыс. человек, по сравнению с прошлым годом их количество сократилось на 16%. Среди областных центров Беларуси в Гомеле наибольшее число гаражных кооперативов.

Петр Кириченко напомнил, что гаражные кооперативы получили широкое распространение в советское время, однако с тех пор многое изменилось. "Поэтому следует проработать и другие варианты хранения транспорта, изучив и опыт других городов Беларуси, и мировой опыт в целом", - сказал председатель горисполкома. Он также подчеркнул, что необходимо актуализировать, выверить списки нуждающихся.

Особое внимание следует уделить наведению порядка в вопросе земельных участков, пустующих гаражей. На контроле должно быть и соблюдение членами кооперативов правил, норм и требований благоустройства, безопасности. По словам Павла Млынарчика, практика показывает, что наиболее распространены в гаражных кооперативах нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, пожарной безопасности при проведении огневых работ. "Люди занимаются сваркой, работают с электроинструментом там, где этого делать нельзя", - пояснил он, уточнив, что в этом году в гаражных кооперативах Гомеля произошло уже четыре пожара, за 2017 и 2018 годы - по три.

Обсудили на заседании и результаты работы управления архитектуры и градостроительства. Начальник управления Юрий Литвинов отметил, что в настоящее время остаются в разработке проекты детальных планов застройки по улице Юбилейной в районе Дворца легкой атлетики, в районе улиц Лепешинского - Крупской, в квартале улиц Советской - Федюнинского - Лепешинского, а также детальный план центральной части города с проектом регенерации исторической зоны и другие. Кроме того, возобновлена работа по проектам детальных планов застройки по улицам Ильича, Богдана Хмельницкого, детальной планировки в районе улицы Добрушской.

В беседе с журналистами Юрий Литвинов рассказал, что в конце прошлого года совместно со всеми заинтересованными разработана концепция по реализации велодвижения в областном центре. По его словам, частично ее воплощение уже начато. Где-то велодорожки обустраиваются при реконструкции дорог, магистралей, где-то разметка наносится на существующие тротуары, где-то велодорожки появляются за счет расширения, есть примеры выделения пространства для велосипедистов при строительстве новых микрорайонов.-0-