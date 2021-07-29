Амброзийный поллиноз впервые зарегистрирован в Гомельской области

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Амброзийный поллиноз (аллергия на цветение амброзии) впервые зарегистрирован в Гомельской области, сообщила журналистам преподаватель кафедры пульмонологии и фтизиатрии Белорусской медицинской академии последипломного образования, главный внештатный аллерголог и иммунолог Министерства здравоохранения Антонина Осипова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Амброзия и циклахена - растения южные и раньше их у нас в связи с климатическими условиями не было. В этом году очень жаркое лето. И доктора из Гомельской области уже зарегистрировали первые случаи амброзийного поллиноза", - сказала Антонина Осипова.

В международную номенклатуру сегодня входят около 280-300 аллергенов, в том числе 60 трав. Этот список с каждым годом расширяется.

Главный внештатный аллерголог и иммунолог назвала основные симптомы пыльцевой аллергии. Со стороны глаз - это зуд век, ощущение песка в глазах, инородного тела, со стороны носа - приступообразное чихание, водянистые отделения, выраженный ринит, заложенность носа в зависимости от количества пыльцевых зерен, которые поступили в организм.-0-