Амбулатория откроется в минском квартале "Магистр"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Амбулатория откроется в Минске в жилом квартале "Магистр" 10 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.
Строительство объекта началось в I квартале 2017 года. Общая площадь взрослого отделения, которое является структурным подразделением 19-й центральной районной поликлиники, составляет около 582 кв.м. Здесь будут обслуживаться более 3 тыс. жителей.
В штате учреждения - два врача общей практики, столько же помощников врача по амбулаторно-поликлинической помощи и медицинских сестер. Один-два раза в неделю по графику пациентов примут врач-хирург, врач функциональной диагностики, акушерка. Оборудованы смотровой кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики.
Детское отделение занимает площадь 260,8 кв.м, относится к 19-й детской поликлинике и рассчитано на обслуживание примерно 1 тыс. детей и подростков. Включает два кабинета врача, процедурный и прививочный кабинеты, вспомогательные помещения.
Приемы участкового педиатра организуют в две смены. Консультации узких специалистов - кардиолога, невролога, офтальмолога, ЛОРа - планируется проводить на базе 19-й детской поликлиники. При наличии показаний врачи будут выезжать на дом.
В пресс-службе отметили, что все кабинеты в амбулатории обеспечены компьютерами, связью в режиме онлайн с поликлиниками с возможностью выписки электронных рецептов, передачи и получения информации.-0-
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