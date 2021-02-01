Амбулатория в Лебяжьем должна быть введена в эксплуатацию до конца этой недели - Кухарев

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Амбулатория в жилом районе Минска Лебяжий должна быть введена в эксплуатацию до конца нынешней недели. Такое поручение дал сегодня на оперативном совещании в столичной мэрии председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Одной из важных тем обсуждения на совещании стала модернизация системы здравоохранения. В медучреждениях, где проводится текущий или капитальный ремонт, работы должны быть активизированы.

Владимир Кухарев отдельно остановился на амбулатории в Лебяжьем. Задача - ввести объект в эксплуатацию до конца нынешней недели. С понедельника, 8 февраля, учреждение должно функционировать в полном объеме.

Обслуживать в ней будут всех жителей района - примерно 23 тыс. человек. Амбулатория, рассчитанная на 250 посещений в смену, станет филиалом 4-й городской поликлиники. Здесь будут вести прием пациентов врачи-педиатры, участковые терапевты, хирурги, проводиться рентгенологические и лабораторные исследования, физиотерапия.

Кстати, после работы с ковид-пациентами к обычному режиму и специализации вернулись еще два столичных учреждения здравоохранения - 1-я городская клиника и больница скорой медицинской помощи.-0-