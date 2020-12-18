Амбулаторию в Лебяжьем и 6-ю поликлинику Минска введут в эксплуатацию в 2021 году

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги развития материально-технической базы учреждений здравоохранения столицы за последние пять лет подвели на заседании Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев подверг критике срыв сроков строительства амбулатории в микрорайоне Лебяжий и капитального ремонта 6-й поликлиники. Он также подчеркнул, что при формировании программы на следующую пятилетку следует делать акцент на качестве медицинских услуг на всех уровнях, больше внимания уделять профилактике заболеваний.

Новый срок ввода амбулатории в Лебяжьем - первый квартал следующего года. Капитальный ремонт с модернизацией 6-й поликлиники, расположенной на ул.Ульяновской, 5, планируют завершить в четвертом квартале 2021 года.-0-