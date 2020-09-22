"Амкодор-Пинск" разработал инновационную модель дорожного катка

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Амкодор-Пинск" разработало инновационную модель дорожного катка и при поддержке инновационного фонда Брестского областного исполнительного комитета создает опытный образец, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"В последнее время из-за морального и физического устаревания техники у эксплуатирующих организаций появилась необходимость обновления парка дорожных машин. При этом они проявляют повышенный интерес к приобретению именно инновационных и высокотехнологичных моделей. Исходя из требований рынка было принято решение о разработке вибрационного самоходного двухвальцового шарнирно-сочлененного катка, обладающего современным дизайном и оснащенного высокотехнологичными механизмами для производительной и эффективной работы", - рассказали на предприятии.

AMKODOR RT140A предназначен для эффективного уплотнения асфальтобетонных покрытий и их щебенчатых, гравийных, шлаковых оснований при строительстве и ремонте автомобильных дорог, аэродромов, промышленных площадок. Он оснащен задним осцилляционным и передним вибрационным вальцами с изменяемым направлением вибрации.

Машина состоит из двух полурам, связанных шарнирным соединением с двумя степенями свободы, что обеспечивает так называемый крабовый ход в каждую сторону. Кроме того, рулевое управление имеет режим "малый радиус". Эти особенности конструкции делают машину высокоманевренной несмотря на ее внушительные размеры. В катке предусмотрены функции принудительного смачивания вальцов, смещения заднего вальца для работы у бордюра, обработки кромки поверхности. Как опция на машине может дополнительно устанавливаться интеллектуальная система контроля уплотнения асфальта.

"Работа оператора на новой машине будет комфортной благодаря установке в кабине поворотного сиденья, управлению с помощью джойстика, отсутствию вибрационного воздействия от силовой установки, а также возможности хорошего обзора вальца, системы орошения и рабочих поверхностей", - отметили на предприятии.-0-