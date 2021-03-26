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26 марта 2021, 14:34

Ананич посетил детский дом и провел мониторинг цен в Быхове

Фото из архива
Фото из архива

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная поддержка и мониторинг цен стали ключевыми темами во время визита заместителя председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики, председателя правления Беларусбанка Виктора Ананича в Могилевскую область, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

Сенатор побывал в гостях в детском доме семейного типа в Быхове. "Сегодня приемной семье Олега и Ольги Шушлаковых исполняется 15 лет. А с 2015 года звонкие голоса воспитанников приемных родителей наполняют детский дом семейного типа, коттедж для которого построил крупнейший банк по проекту "Родительский дом", - говорится в сообщении.

В январе 2021 года семья взяла двух маленьких детей, которым сегодня всего 7 месяцев и два года. Сейчас в семье воспитываются 10 ребят, некоторые из них - с различными заболеваниями. Совместно с профсоюзной организацией банка, организацией по производственному принципу банка РОО "Белая Русь", профсоюзом области семье Шушлаковых были вручены моющий пылесос и подарочные сертификаты на покупки. От председателя Белорусского союза женщин Елены Богдан детям передали большого шоколадного доктора.

"Признаться честно, это, пожалуй, мой самый любимый проект из всего множества добрых дел, которые постоянно делает Беларусбанк. Стартовал он еще в 2008 году. А сегодня по всей Беларуси в 16 коттеджах, построенных и купленных банком, живут в приемных семьях дети, которые по воле судьбы оказались лишены любви и заботы биологических родителей, - отметил Виктор Ананич. - Особенно восхищаюсь смелостью приемных родителей, которые решаются взять на воспитание даже больных детей, нуждающихся в постоянном специальном уходе. Но благодаря их неравнодушию и бесконечной заботе многие из таких ребят идут на поправку и живут полноценной, насыщенной жизнью".

Во время визита в Быхов Виктор Ананич также провел мониторинг цен на продукты питания в торговых сетях и лекарства в аптеках города и района, побеседовал с фармацевтами. Сенатор заметил, что с момента мониторинга различными государственными структурами цены на основную группу лекарств выровнялись, рост стоимости медикаментов не допускается, на некоторые позиции цены снизились.-0-

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