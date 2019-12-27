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27 декабря 2019, 15:59

Анатолий Лис: государство всегда будет поддерживать талант и трудолюбие молодого поколения

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27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Государство всегда будет помогать талантливому молодому поколению. Об этом заявил сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на областном новогоднем благотворительном празднике во время акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестский государственный областной центр молодежного творчества на губернаторскую елку съехались 370 ребят из всех уголков региона. Среди них дети-сироты и оставшиеся без родительской опеки, дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, отличники учебы, победители олимпиад, спортивных соревнований, конкурсов и фестивалей, лидеры детского движения, активисты школьного самоуправления.

Обращаясь к ребятам, Анатолий Лис отметил, что в Беларуси уделяется большое внимание выявлению талантливой молодежи. В этом году 68 старшеклассников Брестской области стали победителями республиканских предметных олимпиад, пятеро вернулись с наградами с международных олимпиад, 105 учащихся учреждений общего среднего образования отмечены премиями специального фонда Президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся и студентов. В области с 2006 года учреждена премия победителям заключительного этапа республиканской олимпиады. За 13 лет лауреатами этой премии стали около 1,7 тыс. учащихся и педагогов области.

"Многие из этих ребят сегодня находятся в этом зале. Я искренне надеюсь, что они будут примером всем остальным в достижении новых высот в учебе, спорте, других сферах. Государство всегда будет помогать и поддерживать талант и трудолюбие молодого поколения области и страны. Хочу пожелать, чтобы за время учебы вы не только получили хорошие знания, но и вошли в самостоятельную жизнь с благородными чувствами и мыслями", - сказал губернатор. Напутствуя молодежь, он пожелал быть полезными людям и обществу, приносить добро, любить свой край, уважать, ценить и укреплять его достойными делами и поступками.

Гостям праздника представили театрализованное представление "Новогодний экспресс "Голубая стрела", подготовленное воспитанниками центра. Затем веселье - с играми, хороводами, конкурсами и новогодними подарками - продолжилось у елки.-0-

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Теги
акция благотворительность Брестская область дети Лис
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