Анатолий Лис: мой голос на выборах - за независимость, стабильность и порядок в стране

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранить независимость, стабильность и порядок в стране. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на избирательном участке после голосования, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Лис посетил избирательный участок №1 в Бресте практически сразу после его открытия и проголосовал одним из первых. "Я голосовал за нашу независимую страну, стабильность, порядок. В Брестской области и в целом в стране хорошие результаты. Считаю, что каких-то кардинальных перемен нам не нужно. Мы должны сохранить, что имеем. Естественно, преумножать это прежде всего хорошей работой", - сказал председатель облисполкома.

"Люди активно принимали участие в досрочном голосовании. Уверен, что и сегодня абсолютное большинство граждан придут на избирательные участки и сделают свой выбор", - добавил Анатолий Лис.

В Брестской области создано 910 участков для голосования. В списки избирателей региона внесены 983 959 человек.-0-

Фото Вадима Якубёнка