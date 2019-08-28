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28 августа 2019, 16:09

Анатолий Лис поручил местным органам власти искать резервы для повышения зарплаты учителям

Анатолий Лис
Анатолий Лис

28 августа, Брестский район /Корр. БЕЛТА/. Органы местной власти должны изыскивать резервы для повышения заработной платы педработникам. Такое поручение дал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на областной педагогической конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор отметил, что принятые правительством меры (повышение тарифных ставок педагогических работников и помощников воспитателей, установление надбавок педработникам) позволили увеличить заработную плату педагогам области. За первое полугодие она выросла почти на 20% (в среднем на Br139,3) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (для профессорско-преподавательского состава - на 11,5%, или на Br117). За январь-июнь заработная плата педагогических работников составила Br845,6 - это третье место в республике после Минска и Гомельской области, хотя еще несколько лет назад по этому показателю Брестская область была на последнем месте.

Вместе с тем еще остаются учреждения образования, в которых уровень средней зарплаты работников ниже Br500. Больше всего таких учреждений (7) в Пинском районе, Малоритском (5), по одному - в Лунинецком районе и Бресте. В основном это детские сады в сельской местности, в которых работают молодые педагоги без квалификационной категории и с преобладающим количеством технического персонала.

"Обращаю внимание на обеспечение поступательного увеличения среднемесячной заработной платы, особенно низкооплачиваемым категориям работников, и достижения ее не менее Br500 в каждой организации по итогам текущего года. Гор- и райисполкомам необходимо детально проработать вопрос по выявлению резервов повышения заработной платы в рамках действующего законодательства в организациях с низким уровнем оплаты труда и до конца года выполнить это поручение", - потребовал Анатолий Лис.

Принявший участие в конференции заместитель министра образования Сергей Рудый поблагодарил Брестский облисполком за такую заботу о педагогических работниках. Он выразил мнение, что система образования региона и, самое главное, ее кадры - одни из лучших в стране. Это и квалификация педагогических работников (почти 80% учителей имеют высшую и первую категорию), и работа с одаренными детьми, и организация профессиональной подготовки в школах, и объем средств, направляемых на совершенствование материальной базы учреждений образования.

"Этот год - год качества образования, изучения предметов в школе. К сожалению, контрольные мероприятия показывают, что тут есть определенные проблемы, которые нужно решать. Думаю, что с учетом квалификации педагогов, в том числе Брестской области, мы достаточно быстро поправим положение", - сказал замминистра.

Сегодня в агрогородке Черни Брестского района прошла ежегодная областная педагогическая конференция "Образование Брестчины - сфера заинтересованного взаимодействия ведомств, учреждений, организаций".-0-

Фото Вадима Якубёнка

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Брестская область зарплата Лис учителя
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