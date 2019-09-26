Анатолий Лис потребовал ускорить регистрацию паспортов готовности к отопительному сезону

26 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. Регистрация паспортов готовности потребителей тепловой энергии должна быть завершена к концу текущей недели. Об этом заявил сегодня в Березе на выездном заседании Брестского облисполкома его председатель Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отопительный период в стране фактически начался. По распоряжению облисполкома, со вчерашнего дня при низких температурах необходимо давать тепло в режиме протапливания, прежде всего в дошкольные, школьные, медицинские учреждения, чтобы граждане, и в особенности дети, не чувствовали себя дискомфортно", - отметил Анатолий Лис.

На сегодня практически все горрайисполкомы приняли решения о начале отопительного сезона, доложил генеральный директор областного управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Максимчук. По системе ЖКХ до 20 сентября все теплоисточники и потребители получили паспорта готовности.

Губернатор поинтересовался, завершены ли к этому времени крупные работы - по замене теплосетей, модернизации котельных. "Все работы завершены. Население будет обеспечено теплом, - заверил заместитель председателя облисполкома Вадим Ольшевский. - Единственное, остались вопросы по теплоисточникам ведомственной подчиненности - по системе облпотребсоюза, сельхозорганизациям. В частности, в Малоритском районе это сельхозпредприятия "Рита", "Савушкино", "Черняны", "Мокраны", "Гвозница". Также не все кооперативные дома в Бресте получили паспорта готовности".

По техническому состоянию все теплоисточники готовы, и сегодня-завтра паспорта будут оформлены, заверили руководители ведомств. "До конца недели надо, чтобы все было готово к включению по полной схеме работы", - подытожил губернатор.-0-