Андрей Хмель: важно, чтобы дети встречали Новый год с улыбкой и верили в волшебство

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель принял участие в новогодней благотворительной акции "Наши дети" и поздравил с наступающими праздниками воспитанников детского дома №3 Минска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Учреждению образования были переданы планшеты, а детям - сладкие подарки. "Раз в году каждый из нас возвращается в детство и начинает верить в новогоднее волшебство. Желаю, чтобы эти волшебные ощущения не покидали вас весь грядущий год. Встречайте этот праздник с улыбкой, чтобы он был полон радостных событий и добрых эмоций. Пусть жизнь заиграет яркими красками", - сказал Андрей Хмель, поздравляя детей.

Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, опекунские и приемные семьи, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством, вручают им подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-