Андрейченко: акценты в борьбе с коронавирусом нужно смещать в районы

17 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Акценты в борьбе с коронавирусной инфекцией нужно смещать в районы, потому что вирус пришел туда. Такое мнение высказал журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко перед заседанием областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам спикера, Витебская область находится в зоне особого внимания. Не только в плане контроля, но и оказания помощи со стороны республиканских органов власти. Министр здравоохранения закреплен за областью. Медицинские работники, власти региона реализуют комплекс мероприятий по борьбе с инфекцией, и многие вопросы на сегодня решены положительно по сравнению с тем, что было 10 дней назад.

"Ситуация серьезная, и ни в коем случае нельзя опускать руки. Сейчас надо центр внимания смещать в районы, потому что вирус пришел туда, люди лежат в больницах. В районах несколько хуже материальная база, чем в областных центрах, поэтому нужно помогать медикам и материально", - сказал Владимир Андрейченко.

Он подчеркнул, что нельзя забывать сейчас и о домах-интернатах для престарелых. Их сегодня в стране 81, где постоянно проживают 20 тыс. граждан преклонного возраста, а 15 тыс. человек обслуживает этих людей. "Поэтому Президент поручил депутатскому корпусу взять под контроль этот вопрос. Депутаты Палаты представителей каждый день мониторят ситуацию, где нужно помогают. Каждый должен заниматься своим делом и учиться жить по новым правилам. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее справимся с этой напастью", - отметил спикер.

К борьбе с вирусом подключилась ученая общественность. Преподаватели Витебского медуниверситета проводят дистанционное консультирование врачей, которые работают в районах. "Особые слова благодарности медицинским работникам. Они профессионально, ответственно, по-человечески, не жалея сил борются с инфекцией. Это дало снять напряжение и стабилизировало темпы прироста пневмоний в Витебской области, цифры даже уменьшились, если сравнивать со вчерашним днем", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты, запаса хватит на ближайшее время. Вопрос оперативно решается, на это работают предприятия северного региона.-0-