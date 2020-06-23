Андрейченко: крупные предприятия помогли экономике выстоять в условиях эпидемии

23 июня, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Крупные предприятия помогли экономике выстоять в условиях жесткой мировой конкуренции во время эпидемии. Такое мнение высказал журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня после ознакомления с работой ОАО "Нефтезаводмонтаж" и общения с трудовым коллективом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время нас пытаются убедить в том, что крупные промышленные предприятия - это прошлое нашей экономики, но жизнь показала другое. В условиях жесткой мировой конкуренции, которая сложилась особенно во время эпидемии, как раз выстояли те страны, которые имеют хорошо развитую индустрию. Пример тому и "Нефтезаводмонтаж", который занимается и строительством, и монтажными работами. Предприятие работает не только в Беларуси, но и за границей. На заводе не вводили тотальный карантин, он не потерял свой рынок, сохранены рабочие места", - отметил Владимир Андрейченко.

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