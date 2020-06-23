Андрейченко: крупные предприятия помогли экономике выстоять в условиях пандемии

23 июня, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Крупные предприятия помогли экономике выстоять в условиях жесткой мировой конкуренции во время пандемии. Такое мнение высказал журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня после ознакомления с работой ОАО "Нефтезаводмонтаж" и общения с трудовым коллективом, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последнее время нас пытаются убедить в том, что крупные промышленные предприятия - это прошлое нашей экономики, но жизнь показала другое. В условиях жесткой мировой конкуренции, которая сложилась особенно во время пандемии, как раз выстояли те страны, которые имеют хорошо развитую индустрию. Пример тому и "Нефтезаводмонтаж", который занимается и строительством, и монтажными работами. Предприятие работает не только в Беларуси, но и за границей. На заводе не вводили тотальный карантин, он не потерял свой рынок, сохранил рабочие места", - отметил Владимир Андрейченко.

"Нефтезаводмонтаж" занимается строительством, ремонтом и реконструкцией нефтехимических предприятий. Специалисты завода трудятся на объектах "Нафтана", Белорусской АЭС, выполняют работы в России и Литве.

Председатель Палаты представителей в разговоре с сотрудниками предприятия рассказал о социально-экономическом развитии Беларуси, сотрудничестве белорусского парламента с коллегами из других стран. На встрече рабочие затронули вопросы использования электроэнергии от БелАЭС внутри страны, работы госорганов и общества над обновлением КоАП и ПИКоАП, развития Новополоцка. В частности, работники поинтересовались планами капремонта старого моста и строительства нового через Западную Двину. Актуальную информацию по этой теме сообщил председатель горисполкома Дмитрий Демидов. Он пояснил, что сейчас идет проектирование нового моста (это часть проекта реконструкции дороги Р46), продолжается общественное обсуждение инфраструктурных преобразований в городе.

"С Министерством транспорта и коммуникаций согласовали, что 2021-2023 годы - это время возведения нового моста. После завершения работ начнется реконструкция Калининского моста, предварительно это запланировано на 2024 год", - отметил Дмитрий Демидов. Сейчас прорабатывается финансовая сторона вопроса с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Сегодня Владимир Андрейченко также посетил воднолыжную базу в Новополоцке, пообщался с руководством, ознакомился с программой тренировки спортсменов.-0-

Фото Александра Хитрова