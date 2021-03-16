Андрейченко - молодежи: вы всегда должны быть патриотами своей страны

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко провел сегодня встречу с учащейся молодежью Витебской области и вручил им паспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне очень приятно встречаться сегодня с вами как с земляками, - сказал Владимир Андрейченко. - Это очень важный и запоминающийся для вас день, потому что вы получили главный документ белорусов, и, по большому счету, это путевка в новую жизнь".

Спикер отметил, что, несмотря на юный возраст, у ребят уже много успехов и достижений. "Благодаря им вы прославляете Витебскую область, район, школу и в целом страну. Важно, чтобы вы понимали: в тех успехах, которых вы достигли, - большая часть труда ваших родителей, учителей и тех людей, которые вас окружают. Но большие победы у вас еще впереди", - отметил он.

Владимир Андрейченко подчеркнул: со стороны государства все сделано и стартовые условия для всех одинаковы. "Остальное зависит от вас. Окончите школу, придете учиться в высшие ученые заведения. Кто-то станет врачом, дипломатом, депутатом, кто-то будет охранять наши государственные границы, кто-то будет работать в сельском хозяйстве, сфере информационных технологий. Легко никогда не было, всегда были трудности. В принципе, в жизни так все устроено, что ничто не дается легко и просто. Чтобы что-то иметь, везде надо приложить труд, знания и, самое главное, старание, упорство и трудолюбие", - сказал председатель Палаты представителей.

Спикер добавил, что дальнейшее развитие страны зависит от молодежи. "Кем бы вы ни стали в дальнейшем, какие бы высокие должности ни занимали, вы всегда должны быть патриотами своей земли. Вы должны помнить людей, с которыми жили, учились, которые дали вам путевку в жизнь, чтобы вы были настоящими гражданами Беларуси и отстаивали интересы страны. Время сейчас непростое. Кем бы вы ни стали, важно, чтобы вы руководствовались интересами Беларуси. Вы здесь нужны. Страна для вас все делает. На это нацелена Конституция Беларуси. Это фундамент правовой системы Беларуси", - констатировал Владимир Андрейченко.

Учащийся гимназии №1 г.Витебска им. Ж.И.Алферова Тарас Поташников считает, что получение паспорта - важный рубеж в жизни каждого человека. "Для меня это новый этап вхождения во взрослую жизнь, где появляется большая ответственность за собственную судьбу, но также и новые права. Для меня получить паспорт в такой торжественной обстановке очень почетно. Думаю, что запомню этот день надолго", - рассказал он.

Ксения Щеврук учится в средней школе №4 города Чашники. "Я считаю, что нам очень повезло быть гражданами Беларуси. Государство позаботилось, чтобы перед нами были открыты все дороги, и теперь наша очередь вносить вклад в развитие страны. Я думаю, мы будем гордо носить звание гражданина Республики Беларусь", - добавила девушка.

Сегодня в Палате представителей молодые люди получили не только паспорт, но и в подарок книгу "Я - гражданин Республики Беларусь". Кроме того, для них была подготовлена экскурсия.-0-

Фото Оксаны Манчук