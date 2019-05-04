Андрейченко: мы сохранились как народ благодаря памяти о подвигах предков

4 мая, Ушачский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Белорусы сохранились как народ именно потому, что в наших сердцах живет память о подвиге предков, павших в сражениях. Таком мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время празднования 75-й годовщины прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны на территории Ушачского района в годы Великой Отечественной войны и 45-летия со дня открытия мемориального комплекса "Прорыв", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы пришли на это святое место (мемориальный комплекс "Прорыв". - Прим. БЕЛТА), чтобы отдать дань памяти бессмертному подвигу наших предков, партизан, которые 75 лет назад совершили здесь легендарный прорыв фашистской блокады. Памятные даты, которые мы отмечаем в эти майские дни, дороги каждому белорусу", - сказал Владимир Андрейченко.

Несколько тысяч участников прорыва навечно остались лежать в этой земле. Они отдали свои жизни, чтобы жила Родина и последующие поколения помнили, какой ценой завоевывалось право мирно жить, растить детей, строить планы на будущее. "Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб на фронтах и в тылу, а также перед теми, кто выжил и возрождал родную землю", - подчеркнул председатель Палаты представителей.

Слова благодарности Владимир Андрейченко адресовал ветеранам, отметив, что они остаются образцом несгибаемого мужества. Именно у них последующие поколения черпают силы и волю к созиданию суверенной Беларуси. "Мы сохранились как народ именно потому, что в наших сердцах живет память о подвиге предков, павших на полях сражений", - убежден спикер нижней палаты парламента.

Сегодня в Ушачском районе проходят торжества по случаю 75-й годовщины прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны на территории района и 45-летия со дня открытия комплекса "Прорыв". В рамках празднования юбилейной даты гости откроют футбольную площадку в физкультурно-оздоровительном комплексе в Ушачах. Завершится памятное мероприятие концертом.

Мемориальный комплекс "Прорыв" в Ушачском районе считается одним из самых значительных творений монументального искусства БССР. Он был открыт в июне 1974 года на месте прорыва вражеской блокады 5 мая 1944 года партизанами Полоцко-Лепельской зоны в 7 км от Ушачей. Здесь 16 партизанских бригад во главе с будущим Героем Советского Союза Владимиром Лобанком вырвались из окружения и сражались с врагом до прихода частей Советской армии. Вместе с партизанами смогли освободиться и более 15 тыс. мирных жителей. В 2015 году была начата реконструкция мемориала, отреставрированный комплекс торжественно открыли 9 мая 2016 года.-0-