Андрейченко: нам важно узнать мнения людей через призму интересов Витебской области

26 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На предстоящем VI Всебелорусском народном собрании важен откровенный разговор, оценка планов развития страны через призму интересов жителей Витебской области. Об этом на областном собрании делегатов VI Всебелорусского народного собрания заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко, передает БЕЛТА.

От Витебской области на предстоящее масштабное общественно-политическое мероприятие делегированы 310 человек. "Сегодня как никогда важно сохранить целостность государства. Современный мир становится жестче, сотрудничество сменяется острой конкуренцией. В этих непростых условиях наша с вами первостепенная задача - обеспечить гражданское согласие, определить стратегические перспективы развития страны. Причем сделать это нужно грамотно, вдумчиво. Для нас очень важен откровенный разговор с народом, ваша оценка планов, предлагаемых правительством, через призму интересов жителей ваших регионов и тех проблем, которые существуют на местах", - отметил Владимир Андрейченко.

Во время собрания

Он добавил, что поступает немало предложений от населения страны. Только в Палате представителей обобщили около 5,5 тыс. предложений, в том числе касающихся конституционной реформы.

Участники областного мероприятия делегатов Всебелорусского народного собрания обсудили с представителями министерств и областной власти наиболее острые вопросы, затрагивающие Витебскую область, и рассказали о перспективах развития.

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Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко

Фото Александра Хитрова