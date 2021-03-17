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17 марта 2021, 13:31

Андрейченко: нужно дать возможность молодежи активно включиться в работу по реализации решений ВНС

Владимир Андрейченко. Фото из архива
Владимир Андрейченко. Фото из архива
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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко направил приветствие участникам форума "Интеллектуальная молодежь: от SMART-инициативы к SMART-городу" в Глубоком. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"Совсем недавно в Минске, Витебске, Полоцке, Глубоком, Докшицах, Ушачах и других городах Беларуси работали диалоговые площадки, на которых обсуждались судьбоносные для нашей страны вопросы общественно-политического и социально-экономического развития на ближайшие пять лет. Благодаря этому все конструктивные идеи и предложения белорусов были вынесены на рассмотрение VI Всебелорусского народного собрания и смогли материализоваться в его решениях, ставших первостепенными ориентирами в работе законодательной и исполнительной ветвей власти. Пришло время воплощать их в жизнь, - сказал Владимир Андрейченко. - Форум, участниками которого вы являетесь, направлен на претворение в жизнь одного из ключевых посылов Президента - дать возможность молодежи, с ее собственными взглядами и ценностными установками, на равных со старшими поколениями включиться в работу по реализации приоритетов и основных направлений развития Республики Беларусь".

Спикер отметил, что основополагающая цель этой совместной работы - обеспечение стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет модернизации экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, трудовой деятельности и самореализации человека. "Нет сомнений в том, что ее достижение во многом зависит от темпов и полноты развития цифровой трансформации в Беларуси, кооперации в этой и других областях внутри страны и с ее внешними партнерами. Но даже не это главное. Пожалуй, важнее всего то, насколько эти цели и процессы являются смыслом жизни для каждого гражданина нашей страны, для каждого из вас, - подчеркнул он. - Надеюсь, что открытый конструктивный обмен мнениями по предложенной теме принесет новые креативные идеи и определит алгоритмы их реализации. Но и что самое важное - этот форум поможет найти новых друзей, единомышленников, партнеров, готовых вместе с вами строить умные, полные жизни и созидания города в стране, где так много талантливых и трудолюбивых людей, - в Республике Беларусь".-0-

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