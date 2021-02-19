Андрейченко о лауреатах премии "Человек года": такие люди сохраняют и приумножают духовный капитал страны

19 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Для Витебской области 2020 год был непростым, область первой приняла удар пандемии и выстояла во всех испытаниях благодаря мудрости людей, в том числе ставших лауреатами премии "Человек года Витебщины - 2020". Такое мнение выразил на церемонии награждения лауреатов областной премии председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"История страны становится предметом народной гордости, когда в этом государстве есть знаковые личности. Это люди, которые создают экономику регионов, обеспечивают безопасность, стабильность, мир. Они сохраняют и приумножают духовный капитал. Это особенно важно в кризисные времена, которые мы пережили в прошлом году. В такие периоды общество обращается за советом к таким людям и старается строить жизнь на их примере. Я считаю, что Витебщина достойно пережила непростой 2020 год. Область первой приняла удар пандемии, и на ее примере учились многие области. Витебские медики достойны похвалы. Год дался непросто и учителям, которым пришлось корректировать свои программы, переходить на новые формы обучения. Я уже не говорю о промышленниках, ведь были призывы к забастовкам и стачкам, чтобы подорвать экономику. Но люди выстояли, проявили большую мудрость. И во многом достижения области являются заслугой тех, кто стал лауреатом премии "Человек года Витебщины", - отметил Владимир Андрейченко.

Почетное звание "Человек года Витебщины - 2020" получили 50 представителей различных сфер деятельности. Это медицина, образование, промышленность, сельское хозяйство, бизнес, культура, наука, спорт и другие. "Звание "Человек года Витебщины" - не сиюминутный триумф, а авторитет, который ковался годами. В нем отразились ваши профессионализм, упорство, прогрессивные подходы. Нет сомнений в том, что вы делаете намного больше, чем рассказывают ваши наградные листы и представления. Ваш добросовестный труд, целеустремленность укрепляют имидж Витебской области", - подчеркнул председатель облисполкома Николай Шерстнев, вручая дипломы лауреатам.

Награжденные не скрывали волнения и признательности за оказанную им высокую честь. "Мы разделяем наш успех со всеми, кто шел к нему вместе с нами. Это не просто высокая честь, но и аванс к действию. Мы и впредь будем прикладывать максимум усилий для решения поставленных задач, приумножать достигнутые результаты", - поделилась своими эмоциями со сцены одна из лауреатов премии депутат Шумилинского районного Совета депутатов Ирина Новикова.-0-

Фото Александра Хитрова