Андрейченко о приемах граждан в регионах: в центре решения вопросов всегда стоят интересы человека

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08 октября 2021, 14:01

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8 октября, Докшицы /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко во время личного приема граждан в Докшицах рассмотрел вопросы предоставления социального жилья, использования пенсии на содержание престарелого родственника, а также вопросы лесопользования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приемы граждан - это конституционная обязанность представителей власти любого уровня, в том числе депутатов Палаты представителей. Когда решены многие мелкие бытовые вопросы, люди начинают задумываться о более глобальных проблемах. На местах видно, что волнует жителей. Какой бы вопрос ни поднимали заявители, мы решаем их в установленные сроки или даем исчерпывающее разъяснение, опираясь на законодательную базу. И самое главное, при решении любой проблемы в центре внимания всегда стоят интересы человека", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Всего на прием к председателю Палаты представителей записалось 5 заявителей. Двое из них несколько лет состоят в очереди на социальное жилье в качестве детей, оставшихся без попечения родителей. Молодая женщина из райцентра уже имеет семью, у нее есть ребенок, и она ожидает еще двоих. По порядку в очереди на соцжилье сирота может получить его только в следующем году. А как многодетной семье для заявительницы есть более выгодный вариант: представители райисполкома предложили женщине после рождения детей вступить в кооператив на строительство квартиры или дома с господдержкой. Таким образом, у заявительницы есть выбор: получить в конце 2022 года социальную государственную квартиру или уже в новом статусе претендовать на жилье большей площади, которое останется в семейной собственности. Женщина сказала, что позже обратится к специалистам райисполкома, чтобы ей разъяснили, на каких условиях она может получить квартиру или земельный участок для строительства дома.

Еще один житель Докшиц, который сейчас проживает в общежитии, точно так же может в конце будущего года получить социальное жилье. Одной из проблем была задолженность в оплате услуг за проживание, но райисполком помог погасить ее. Молодой человек женился, недавно устроился на работу, а до того в течение трех лет не мог платить за общежитие. Владимир Андрейченко предложил жителю Докшиц устроиться в одно из хозяйств района, где молодой семье предоставят еще и дом, тем более что у сироты аграрное образование.

Руководитель одного из фермерских хозяйств района просил выделить больше лесоматериалов, чтобы расширить деятельность: производить брусок из низкокачественной древесины лиственных пород или сухостоя, поставлять продукцию на экспорт. Для крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) выделяют делянку, где можно заготавливать лесоматериалы, но под определенные цели, например, строительство. Руководитель местного лесхоза, ознакомившись с делом, подал заявку в Министерство лесного хозяйства на выделение для фермера необходимых для работы 300 куб.м древесины в месяц. И до конца года КФХ тоже предоставят нужное сырье и заодно расчистят от сухостоя участки, где по плану будут проводить санитарные рубки.

Жителя агрогородка Ситцы беспокоит, что в лесном массиве рядом с населенным пунктом много бурелома после прошедшей в июле бури. Представители местного лесхоза объяснили, что постепенно бурелом убирают, а древесину реализуют, в том числе через ЖКХ. К концу месяца работники леса обещали навести порядок в лесном массиве.

Жительница агрогородка Порплище обратилась к председателю Палаты представителей с вопросом использования латвийской пенсии отца для оплаты за проживание в доме-интернате в Браславе. Его зарубежная пенсия уходит его сестре. Дочь же доплачивает за проживание родственника в соцуреждении Br150. Ей объяснили, что она может отказаться от доплаты за отца, который ее не воспитывал, тем более что она малообеспеченная. С помощью ходатайства территориальных органов по труду, занятости и социальной защите ее могут освободить от доплаты, а дом-интернат будет взыскивать недостающие средства с сестры жильца. Для этого женщине необходимо съездить в дом-интернат и написать соответствующее заявление лично. Также мать заявительницы поинтересовалась, может ли она выкупить или приватизировать деревенский дом, в котором проживает. Представители райисполкома пояснили, что ее вопрос изучат детально, назовут цену и разъяснят, на каких условиях можно приобрести дом.

"В Палате представителей выстроена системная работа по обращениям граждан, за 9 месяцев их от юридических и физических лиц поступило более 1,8 тыс. Это значительная работа. Много неравнодушных людей, которых волнуют не только личные нужды. Очень активно сегодня люди поднимают вопросы подключения жилья к электроотоплению и подготовки к отопительному сезону. Здесь, в Докшицах, местные власти подобные проблемы устранили еще до личного приема. Вопросы социального жилья в нашей стране решаются планово, и вы сегодня видели пример на приеме. Это хорошо. Если говорить в целом, то при рассмотрении обращений у депутатов Палаты представителей и местной власти подход одинаковый: постараться решить вопрос положительно", - подвел итог личного приема Владимир Андрейченко.-0-

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