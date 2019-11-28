Андрейченко о совещании по АПК Витебской области: Президент дал области шанс

28 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Глава государства дал Витебской области шанс доказать необходимость реформирования агропромышленного комплекса, им нужно воспользоваться. Такое мнение высказал сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании Витебского облисполкома, комментируя итоги прошедшего с участием Президента Беларуси совещания по развитию данной отрасли.

Он пояснил, что речь идет о подготовке документа по реформированию АПК области. "Прошло совещание у Президента. Я считаю, что области дан шанс. Президент знает, что здесь работают достойные кадры, которые поддерживают политику, проводящуюся в государстве, и отметил это. Этим надо гордиться и воспользоваться - основательно подготовиться к следующему этапу. После совещания был звонок от Президента. Он сказал передать кадрам, что встретится со всеми руководителями районов, интеграционных структур в декабре у него в резиденции. Поэтому надо очень серьезно отнестись к этой встрече", - сказал Владимир Андрейченко.

Особое внимание председатель Палаты представителей акцентировал на важности глубокой проработки документа. "Идти надо от жизни, как сказал Президент. Поэтому вы сами прежде всего должны определиться с тем, чего хотите, и проявить инициативу. Реально посмотрите, кто войдет в новую структуру, на каких принципах, какие отсрочки нужно сделать. Хорошо продумайте это решение, чтобы оно было реально, вы сами этим прониклись и боролись за него", - подчеркнул спикер.

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