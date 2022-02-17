Андрейченко обсудит проект Конституции с коллективом Лиозненской районной больницы

Владимир Андрейченко. Фото из архива
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко совершит 18 февраля рабочую поездку в Витебскую область. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.
Спикер посетит Лиозненскую центральную районную больницу и примет участие в церемонии открытия палат повышенной комфортности для ветеранов войны и труда, оборудованных по его инициативе при поддержке Белорусского фонда мира.
Владимир Андрейченко также проведет информационную встречу с трудовым коллективом больницы, в ходе которой будет обсужден проект изменений, предлагаемых к внесению в Конституцию Республики Беларусь.-0-