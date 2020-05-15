Андрейченко отмечает значительный шаг вперед в развитии АПК Витебской области

15 мая, Витебский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, который курирует Витебскую область, отмечает значительный шаг вперед в развитии регионального АПК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая непростую ситуацию, которая складывалась в сельскохозяйственном производстве Витебской области, в феврале текущего года был принят указ Президента Беларуси по развитию АПК области. Этот указ воспринят с большими надеждами. Но все прекрасно понимают, что за этим указом стоит очень большая черновая работа. И важно, что люди, специалисты, которые работают, эти вопросы хорошо понимают', - сказал Владимир Андрейченко.

Вместе с тем он напомнил, что, несмотря на имеющиеся трудности, АПК региона за последние десятилетия многого добился в своем развитии. "Я помню 1994-1995 годы. Тогда практически с нуля мы начинали работать. Была старая техника, что-то было роздано, продано, не было вообще, на чем работать. И тогда была разработана программа возрождения и развития села", - отметил спикер Палаты представителей.

Владимир Андрейченко обратил внимание, что за прошедшие годы на селе внедрили многие социальные стандарты, создали агрогородки. "Практически в каждом районе мы организовали операционные, реанимации, которые во многом помогли нам и сейчас. Считаю, что тогда ситуацию на селе и в целом в стране удалось серьезно поправить. Экономику подняли с нуля, с колен. Потом пошло развитие еще дальше", - сказал он.

"Основа для хорошей и стабильной работы создана. Программа по созданию семи интеграционных агропромышленных объединений на территории Витебской области - это серьезный шаг вперед", - резюмировал Владимир Андрейченко.-0-