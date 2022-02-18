Андрейченко поставил задачу сделать Лиозненскую районную больницу показательной

18 февраля, Лиозно /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко встретился с коллективом Лиозненской центральной районной больницы для обсуждения дополнений и изменений в Конституцию и поставил перед руководством ЦРБ и района задачу в 2023 году сделать учреждение здравоохранения показательным, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи с коллективом ЦРБ спикер рассказал о важности предстоящего референдума, тех дополнениях и изменениях, которые вносятся в Конституцию, а также отметил положительные перемены, произошедшие в учреждении здравоохранения и в целом в райцентре. "Приятно видеть, как преображается Лиозно и в частности ЦРБ. Но останавливаться на достигнутом не нужно. Доделайте капремонт с модернизацией инфекционного отделения, приемного покоя, отделения скорой помощи. Если нужно, мы поможем с автомобильным транспортом. И давайте на 2023 год поставим задачу заняться серьезным благоустройством, чтобы разработать хороший проект и сделать больницу показательной", - поставил задачу Владимир Андрейченко.

Пообщавшись с коллективом ЦРБ, председатель Палаты представителей подчеркнул, что люди положительно воспринимают изменения и дополнения в Основной закон. "Встречаясь с жителями разных районов, мы стараемся определить системные вопросы, волнующие белорусов накануне референдума. Здесь таких нет, значит, представители местной власти дали исчерпывающие разъяснения, хорошо поработали с населением в просветительском плане", - отметил спикер.

Выборы главы государства, в парламент и в местные советы депутатов, указы Президента, расширение полномочий и повышение ответственности местных органов власти, ответственность белорусов за свое здоровье - эти и другие моменты из проекта обновленной Конституции затронул в разговоре с медиками Владимир Андрейченко. Он также пояснил функции Всебелорусского народного собрания. "Раньше этот орган был совещательным, сегодня ему придается конституционный статус. Важно понять, что ВНС будет определять стратегическое развитие страны", - подчеркнул председатель Палаты представителей.-0-

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