Андрейченко проведет 30 декабря встречу с коллективом Глубокской ЦРБ

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко совершит 30 декабря рабочую поездку в Витебскую область. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Владимир Андрейченко проведет информационную встречу с коллективом Глубокской центральной районной больницы, в ходе которой будет обсужден проект изменений, предлагаемых к внесению в Конституцию Республики Беларусь.

Глубокская ЦРБ преобразована в межрайонный высокоспециализированный медицинский центр, куда в течение часа может быть доставлен любой житель района, чтобы сделать компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, ангиографию и др. Здесь также оказывается высококачественная помощь людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологией, пациентам хирургического профиля.

Реализация инициативы по созданию на базе Глубокской ЦРБ межрайонного медицинского центра стала возможной благодаря проведенным в течении последних 7 лет ремонтам отделений медучреждения. Все работы проводились при поддержке председателя Палаты представителей.

В настоящее время планомерно приводится в соответствие современным требованиям материально-техническая база учреждения. Центр оснащается высокотехнологичным медицинским оборудованием. В рамках посещения Глубокской центральной районной больницы Владимир Андрейченко ознакомится с обустройством нового кабинета компьютерной томографии.-0-