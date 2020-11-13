Андрейченко провел прием граждан в Докшицком районе

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко совершил рабочую поездку в Докшицкий район Витебской области. В районном исполнительном комитете он провел личный прием граждан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

"Было рассмотрено два коллективных обращения и шесть индивидуальных, связанных с разрешением рыбной ловли на территории Березинского биосферного заповедника, работой АЗС, урегулированием хозяйственного спора, расследованием уголовного дела, обеспечением медицинского и аптечного обслуживания, благоустройством улиц", - рассказали в пресс-службе.

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По всем обращениям даны ответы и разъяснения, а также поручения руководителям соответствующих государственных органов и предприятий, в компетенцию которых входит решение озвученных вопросов.-0-