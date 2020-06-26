Андрейченко: в Оршанском районе по указу №506 проделана большая работа

26 июня, Орша /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Оршанском районе по указу №506 "О развитии Оршанского района Витебской области" проделана большая работа. Такое мнение высказал журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня после ознакомления с работой Оршанского станкостроительного завода "Красный борец" и общения с трудовым коллективом, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам спикера парламента, на предприятии сделаны акценты на качественной инновационной продукции, которая ориентирована на экспорт. "Перезагрузка Оршанского района находится на постоянном контроле Президента, издан указ №506. В рамках него проделана огромная работа. Конечно, сделано не все, но построено много объектов. Скоро введут в эксплуатацию новый молочный комбинат, строится цех мясокомбината. Запущен ряд молочно-товарных комплексов. Три завода (Оршанский инструментальный завод, ОАО "Завод ПАК", ОАО "Оршаагропроммаш"), которые на слуху, на них тоже люди обеспечены работой и заработной платой. Решается вопрос производства новой продукции", - отметил Владимир Андрейченко.

Сегодня на "Красном борце" трудятся более 500 человек. В 2019 году завод произвел 340 станков. В январе - мае 2020 года - 180 единиц, или 141,7% к аналогичному периоду прошлого года. Рост экспорта в дальнее зарубежье за пять месяцев этого года составил 145%. "Продукция этого завода идет в 110 стран. Не много примеров можно привести из других стран, где сохранилось станкостроение, в том числе не во всех наших регионах. Но в Оршанском районе сохранили, прежде всего благодаря людям. Есть старые кадры, которые подготовили молодых квалифицированных специалистов", - добавил председатель Палаты представителей.

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