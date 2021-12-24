Андрейченко: вместе мы можем сделать многое для детей из школ-интернатов

24 декабря, Докшицкий район /Корр. БЕЛТА/. Государство вместе с неравнодушными людьми может сделать многое для детей, которые оказались в школах-интернатах. Такое мнение сегодня высказал журналистам председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время республиканской акции в Бегомльской вспомогательной школе-интернате, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что приезд в это учреждение стал многолетней традицией. "Дети есть дети, им неинтересны проблемы взрослых, они хотят нормально жить, веселиться, учиться и получать подарки. К сожалению, жизнь по отношению к ним не всегда бывает добра. Что касается этой школы-интерната, то здесь воспитываются ребята с серьезными болезнями, сироты, в том числе и при живых родителях. Поэтому государство взяло на себя полную заботу, чтобы вырастить, обучить, накормить, одеть и дать путевку в жизнь. Задача взрослых во время проведения акции "Наши дети" - подарить побольше ребятам тепла, любви, добра. В этом и есть суть состоявшегося государства, которое работает на созидание", - сказал Владимир Андрейченко и добавил, что вместе с неравнодушными людьми можно сделать многое для таких детей.

Благодаря педагогам, друзьям учреждения дети не обделены вниманием. Сегодня в школу приехали и представители организаций и предприятий района. Гости подарили ноутбук, стиральные машины, телевизор. Воспитанники и преподаватели школы-интерната подготовили для гостей новогоднее представление. Дети пели, танцевали, показывали творческие номера. По завершении постановки ребятам вручили сладкие подарки.

Подводя итоги года, Владимир Андрейченко добавил, что Беларусь заканчивает год с позитивной динамикой, несмотря на санкционное давление. Выросли ВВП, реальные доходы населения, положительное сальдо внешнеторгового баланса. Это все создает задел на будущее.

Бегомльская школа-интернат была открыта 12 сентября 1960 года. В 1974 году ее преобразовали во вспомогательную школу-интернат. В учреждении дети находятся круглогодично, проживают здесь 82 воспитанника. Основная задача учреждения - подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. В школе-интернате есть спортивный зал, мастерские, библиотека, компьютерный класс, медпункт, пищеблок, кабинет социально-бытовой ориентировки, кабинеты социально-педагогической и психологической службы, зимний сад, прачечная, сельхозугодья.-0-