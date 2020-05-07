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07 мая 2020, 13:42

Анестезиолог-реаниматолог из Борисова: отзывчивых людей очень много - это настраивает на лучшее

Ирина Голуб
Ирина Голуб
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7 мая, Борисов /Марина Мануйлик - БЕЛТА/. Ирина Голуб не виделась со своими близкими больше месяца и мечтает поскорее обнять пятилетнюю дочь. Она - анестезиолог-реаниматолог Борисовской больницы №2, где лечат пациентов с коронавирусом. О вынужденной изоляции, поддержке людей и ежедневных маленьких победах Ирина Голуб рассказала корреспонденту БЕЛТА.

В университете нам говорили о подобных ситуациях, с одной из которых сегодня столкнулся весь мир.

Даже была такая дисциплина - "медицина экстремальных ситуаций". Мы учились правильно надевать противогазы, пользоваться средствами индивидуальной защиты, собирали индивидуальную аптечку с антидотами. Но тогда, в студенческие годы, все это казалось чем-то нереальным, словно из фантастического фильма. Никто и подумать не мог, что подобное может произойти в реальной жизни.

Врачам, конечно, стало работать гораздо тяжелее.

Пришлось выйти из зоны комфорта и в первую очередь поработать над собой. Вместо медицинского халата или костюма нужно было приспосабливаться к комбинезону, респиратору. Сейчас я уже настолько к ним привыкла, что не знаю, как потом без них смогу обходиться. Если говорить конкретно о нашем отделении, то реанимация - это всегда сложно и напряженно как физически, так и психологически.

Рабочий день начинается в 8.00, но стараюсь приезжать гораздо раньше.

Нужно дополнительное время, ведь каждое утро нам обязательно измеряют температуру. Да и переодеться в противочумный костюм, надеть средства индивидуальной защиты тоже требует времени. Затем принимаю смену и иду на обход вместе с заведующим отделением и заместителем главного врача по медицинской части. Подробно обсуждаем ситуацию каждого пациента: динамику общего состояния, рентгенологическую картину, лабораторные анализы. По результатам можем корректировать схему лечения. И так ежедневно. Работаю по 12 часов. После смены - бегом в машину и быстрее домой, чтобы ни с кем не контактировать.

От родных я изолировалась с самого начала - почти полтора месяца не вижу свою пятилетнюю дочь и родителей.

Помню, в тот день была на смене и у пациента заподозрили пневмонию, отягощенную коронавирусом. Сразу же позвонила маме и попросила забрать к себе внучку. Вот с тех пор ни с кем из родных не вижусь. Это очень тяжело. Папа привозит еду: я с балкона отключаю в машине сигнализацию, а он оставляет сумку с припасами в багажнике. Помашем друг другу рукой, и на этом все, разговоры только по телефону. Так что все это реально - медики действительно работают в режиме нон-стоп, месяцами не видят свои семьи, детей. И это касается не только реанимации, но и других отделений.

В каждом отделении есть чистая и грязная зоны, разделенные специальным шлюзом, где постоянно работают бактерицидные рециркуляторы и лампы.

В чистой зоне обязателен масочный режим, обработка антисептиком. Здесь же надеваем экипировку: шапочку, перчатки, бахилы, респиратор и комбинезон. Все это в конце смены оставляем в шлюзе, где средства индивидуальной защиты подлежат обработке в дезинфицирующем растворе, а после утилизируются. В чистой зоне ждет новый комплект экипировки.

За каждого пациента переживаешь, как за родного.

Для человека попасть в реанимацию - это само по себе стресс. Одно только слово наводит страх. Конечно, людям дискомфортно: всегда приходится соблюдать постельный режим. Сейчас при вирусной пневмонии рекомендуем больше лежать на животе - до 16 часов в день. Говоря простыми словами, так легкие лучше расправляются. Но не все пациенты понимают и выполняют эти рекомендации. Настроение разное. Но все же, когда больного переводят из реанимации в отделение на долечивание, - это в том числе и моя победа, значит, все сделано правильно.

Поддержку, которую оказывают люди за стенами больницы, ощущаем каждый день.

Мне кажется, общее дело - борьба с вирусом - сплотило всех. Родные, друзья, соседи, знакомые и совершенно незнакомые люди переживают, предлагают свою помощь. Приятно, когда тебе звонят друзья, чтобы просто спросить "как ты?". Активно помогают волонтеры, предприятия привозят питьевую воду. Людей отзывчивых очень много, и это поднимает настрой и боевой дух.

Расстраивает беспечное поведение некоторых граждан, которые не осознали, что происходит вокруг.

Как только потеплело, люди, в том числе пожилые и дети, массово вышли на улицу. В общественном транспорте пассажиров в масках можно по пальцам пересчитать. Надо быть более сознательными, заботиться о себе и окружающих. Самое простое, что сегодня может сделать каждый, - по возможности ограничить посещение многолюдных мест. При выходе на улицу надевать маску, пользоваться антисептиком, а по возвращении домой мыть руки.

Что я сделаю первым делом, когда отступит пандемия?

Конечно же, поеду к своим родителям, обниму дочь. Потом хочу уйти в отпуск. Так сложилось, что по графику я должна отдыхать в мае. Но в такой непростой период просто не могу оставить свой коллектив на передовой и отсиживаться дома. -0-

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