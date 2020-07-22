Анестезиолог-реаниматолог: мы с достоинством выдержали экзамен, который нам преподнесла жизнь

22 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Мы с достоинством выдержали экзамен, который нам преподнесла жизнь. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации Могилевской больницы №1 Олеся Валаханович.

"Как только мы столкнулись с первыми случаями новой коронавирусной инфекции - было немного тяжело, была психологическая нагрузка. У нас очень хороший коллектив, и мы старались друг друга поддерживать, - сказала Олеся Валаханович. - Все, кто связывают свою профессиональную деятельность с медициной, понимают, что несут ответственность за чужое здоровье и жизни. Могу с уверенностью сказать, что мы с достоинством выдержали экзамен, который преподнесла нам жизнь. И самая большая награда для любого медика - видеть, как твой пациент уже здоровым отправляется домой к семье".

Могилевская больница №1 была одной из первых в городе, отделения которой перепрофилировали для лечения коронавирусных пациентов. "В пиковые моменты увеличилась нагрузка не только на врачей, но и весь персонал: наших медсестер и санитаров. Но все прекрасно осознавали, что мы не можем отступить. Увеличилось количество тяжелых пациентов - и расслабляться нельзя было ни на секунду. Слаженные действия коллектива, высокий профессионализм позволили справиться со сложившейся ситуацией, не допустить ее ухудшения. И это не только в нашей больнице - вся система здравоохранения Беларуси показала свою работоспособность в сложный период", - подчеркнула Олеся Валаханович.

Как отметила врач, пока она была на работе, дома за нее переживали близкие. "Они волновались, стали чаще звонить и спрашивать, все ли в порядке. Потом немного успокоились - в больнице работа построена так, чтобы обезопасить врачей, достаточное количество средств защиты, деление зон, постоянная обработка", - рассказала она.

Олеся Валаханович уже около 17 лет работает анестезиологом-реаниматологом. Она уверена, "что нужно со всей ответственностью подходить к выполнению любых задач, особенно, если это касается здоровья других".-0-