Анфимов: День Победы - священный день памяти и благодарности за право жить в свободной стране

7 мая, Жодино /Корр. БЕЛТА/. Ради Победы погибли многие, матери вынуждены были пожертвовать самым дорогим - детьми, которые отдали свои жизни ради мирного неба над Родиной в будущем. Поэтому День Победы - особый, священный день для каждого гражданина страны. Таким мнением поделился сегодня с журналистами председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов на акции "Беларусь помнит. Помним каждого" в Жодино, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии возложения

"Лично для меня День Победы, наверное, как и для всех, кто родился в непростые послевоенные 1950-е годы, особый, святой день. Мы росли среди людей, которые прошли войну, восстанавливали разрушенное хозяйство. Мы впитали дух того времени, воспитывались на любви к Родине. Это день, когда каждый отдает дань памяти сражавшимся и погибавшим за нашу свободу и независимость, тем, кто дал нам возможность сегодня созидательно трудиться, дал право просто жить в свободной стране", - сказал Леонид Анфимов.

Вместе с работниками Комитета государственного контроля в республиканской патриотической акции участие приняли представители Жодинского райисполкома и руководство ОАО "БЕЛАЗ". Они возложили цветы к монументу в честь советской матери-патриотки Анастасии Фоминичны Куприяновой. Открытый 29 августа 1975 года, он стал визитной карточкой Жодино. Здесь проводятся знаковые торжества ко Дню Победы, Дню Независимости, пионеры дают клятву верности Родине. Гости города приходят к монументу, чтобы отдать дань памяти защитникам Отечества.

"Место выбрано неслучайно, - отметил глава КГК. - Большие тяготы во время войны несли не только солдаты, которые бились на полях сражений, но и матери, пожертвовавшие самым дорогим, что есть у них, - своими детьми. Анастасия Куприянова отдала на алтарь Победы пятерых сыновей, чтобы послевоенное поколение жило в свободной, миролюбивой стране".

Вот уже много лет фигура матери застыла на пороге у дороги, провожая на фронт пятерых сыновей. Впереди с суровыми лицами, сжав винтовки в руках, трое старших - Степан, Николай и Михаил. Их уже догоняет Владимир. А младший, Петр Куприянов, остановился, чтобы бросить прощальный взгляд на мать. Он еще не знает, что домой не вернется, - мужчина бросится грудью на амбразуру вражеского дзота в бою на территории Латвии. Звание Героя Советского Союза он получит посмертно.

Радостный день Победы Анастасия Фоминична встречала одна, а на ее столе лежали похоронки. Михаил умер от ран в Борисовской тюрьме, Николай пропал без вести в декабре 1944 года на территории Польши, Степан убит 29 июля 1944 года в Белостокской области Польши, Владимир пропал без вести.

После войны Куприянова много внимания уделила патриотическому воспитанию молодежи. В ее честь в 1980 году в городе был открыт музей.-0-

Фото Егора Павлющика,