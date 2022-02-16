Анфимов: Гродненская область полностью готова к проведению референдума

16 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненская область наряду с другими регионами страны в полном объеме готова к проведению республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Такое мнение сегодня журналистам высказал руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

Наблюдатели от СНГ сегодня посетили Гродненскую область. Они встретились с руководством региона, посетили областную, территориальные и ряд участковых комиссий, где ознакомились с работой по организации и проведению республиканского референдума.

Владимир Караник и Леонид Анфимов

"Могу сказать по первым впечатлениям, которые мы получили по результатам встреч, бесед, посещений комиссий, что в Гродненской области сделано все, чтобы голосование на референдуме состоялось в соответствии с теми нормами, которыми регламентируется проведение подобных мероприятий. Область к проведению референдума готова в полном объеме", - отметил Леонид Анфимов.

Кроме того, группы наблюдателей работали и продолжают работать в других регионах страны.

"По информации, которую мы получаем с мест от представителей миссии, могу сказать, что нареканий ни по одному региону нет. Нет претензий, все организовано в соответствии с законодательством и международными нормами, которыми руководствуемся мы при оценке хода подготовки и проведения референдума", - резюмировал Анфимов.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля. Досрочно проголосовать можно с 22 по 26 февраля.-0-

Фото Леонида Щеглова