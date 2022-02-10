Анфимов: Минская область практически готова к проведению референдума

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На встрече с представителями Минского облисполкома руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов рассказал журналистам о подготовке регионов к референдуму, передает корреспондент БЕЛТА.

"Исходя из результатов нашей сегодняшней встречи, могу сказать, что вся подготовительная работа завершена и Минская область практически готова к проведению предстоящего референдума. Мы обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес для Минского областного исполнительного комитета и миссии наблюдателей СНГ. Некоторые участники комиссии уже приступили к своим задачам и смогут дать предварительную оценку, насколько сегодня участки для голосования готовы к референдуму. Для нас как участников миссии наибольший интерес представляет то, насколько сегодня готовы участки на местах. В Витебскую область уже выехала часть наблюдателей, которые смогут проверить готовность местных избирательных участков. Для работы в других регионах республики мы уже определили составы", - отметил Леонид Анфимов.

По его словам, проверять готовность избирательных участков наблюдательная миссия будет в соответствии с международными и демократическими стандартами. "У участников миссии наблюдателей есть соответствующие положения, которые были утверждены в 2004 году Советом министров иностранных дел СНГ. Ими будут руководствоваться наблюдатели. Наша задача не просто наблюдать, а проверить, насколько все соответствует утвержденным международным нормам. Прежде всего речь идет о конвенции, принятой Советом глав государств в 2002 году. В ней указаны все демократические стандарты проведения выборов и референдумов. Если проведение референдума будет отвечать этим стандартам, мы дадим заключение, что все прошло в соответствии с международными нормами", - заключил руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ.-0-