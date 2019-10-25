Анфимов подчеркивает весомую роль регионов в росте ВВП до $100 млрд

25 октября, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Роль каждого белорусского района весома в выполнении амбициозной задачи - достижении к 2025 году уровня валового внутреннего продукта не менее чем в $100 млрд. Убежденность в этом выразил сегодня в беседе с журналистами председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов во время рабочей поездки в Гомельскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава комитета подчеркнул, что в стране более 120 районных и областных центров. "Каждый имеет свой удельный вес в общем объеме ВВП, и довольно весомый. Все они влияют на макроэкономику, потому что она состоит из тех микроэкономик, которые есть в районах", - сказал он. По мнению председателя комитета, потенциал территорий нельзя сбрасывать со счетов, в том числе в достижении поставленной цели по выходу ВВП страны на уровень не менее $100 млрд к 2025 году.

Леонид Анфимов отметил, что, например, в Добрушском районе есть два крупных предприятия (бумажная фабрика "Герой труда" и фарфоровый завод). С учетом ввода нового завода мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" вклад в копилку по формированию ВВП района будет еще больше.

Сегодня во время рабочей поездки в Гомельскую область председатель КГК ознакомился с реализацией инвестиционного проекта, связанного с созданием производства картона, а также перспективами развития ЗАО "Добрушский фарфоровый завод". На заводе полностью модернизировали один из основных этапов изготовления продукции - обжиг. Внедрены современные технологии при создании фарфоровых изделий, осуществляется перевод на изготовление некоторых наименований (тарелки, салатники) методом изостатического прессования. В 2018-2019 годах на фабрике реализовывались инвестиционные проекты по замене устаревшего оборудования на автоматизированное, а также по модернизации туннельной печи политого обжига изделий.

О резервах по повышению эффективности работы отраслей и предприятий для выхода ВВП страны к 2025 году на уровень не менее $100 млрд шла речь и на заседании Добрушского райисполкома. Выступая перед участниками заседания, Леонид Анфимов сделал акцент на необходимости использования всех имеющихся резервов для достижения названных ориентиров. Как было отмечено, для этого прежде всего следует развивать экономику на местах, сокращать до минимума разрыв в уровне и качестве жизни населения территорий.

Особое внимание председатель КГК уделил теме АПК. Руководителям Добрушского района и организаций поставлены задачи строго соблюдать технологические регламенты и исполнительскую дисциплину, принимать меры по недопущению падежа скота. Также было актуализировано задание по созданию достаточных запасов кормов, обеспечению порядка в населенных пунктах, на территориях производственных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, председатель комитета акцентировал внимание участников заседания на исключении необоснованного посредничества. Так, закупки у посредников по завышенным ценам КГК установил практически во всех отраслях и сферах деятельности. Факты необоснованного посредничества при закупках комплектующих и запчастей организациями ЖКХ и АПК, продуктов питания для детей в учреждениях образования были выявлены и в Гомельской области.

В числе других важных тем Леонид Анфимов отметил вопросы повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет снижения затрат на их производство, обеспечения занятости населения и оказания помощи бизнесу в создании новых предприятий, производств и перспективных видов услуг.-0