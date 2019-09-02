Анфимов: в образование детей вкладывается 17% бюджета Беларуси

2 сентября, Поставский район /Корр. БЕЛТА/. Расходы на образование одни из самых больших в бюджете Беларуси, но за цифрами и суммами будущее страны. На этом акцентировал внимание председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов во время торжественной линейки в Дуниловичской яслях-саду - средней школе Поставского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Анфимов признался, что ощущает не меньшее волнение, чем школьники, их родители, педагоги. "По духу сельская школа мне ближе. И участие в мероприятиях, которые здесь проходят, мне важно. Это вызывает трогательные чувства. День знаний - всенародный праздник, к которому так или иначе причастен каждый белорус, - отметил глава контрольного ведомства. - К тому же, еще раз убеждаюсь, что государство вкладывает большие деньги не впустую, а чтобы дети вышли из стен учебных заведений патриотами, достойными гражданами своей страны. И нам, государственным людям, совсем не все равно, какая смена придет в будущем. У нас 17% государственного консолидированного бюджета идет на расходы по образованию. Вдумайтесь только - это самая большая цифра в расходной части госбюджета. Фактически, дети - самые богатые люди в стране. В деньгах это примерно Br6 млрд, почти половина из них идет на общее среднее образование. Но за этими цифрами наше будущее".

В нынешнем году учреждение в Дуниловичах приветливо встречает 108 учеников, в том числе 11 первоклассников и 15 воспитанников детского сада. Любопытно, что все они, как и предыдущие поколения дуниловичских школьников, обучаются на белорусском языке. И показывают отличные результаты (доказывая тем самым и талант педагогов) на районных, областных и республиканских олимпиадах по учебным предметам.

Например, одиннадцатиклассник Дмитрий Соболь в прошлом году представлял свою исследовательскую работу по географии на районном конкурсе, хотя вообще из всех предметов выделяет математику и физику. Парень после 9-го класса перевелся в дуниловичскую школу и ездит из родной деревни Юньки за 24 км. "Просто здесь с десятого класса обучают вождению - это уникальная возможность сразу по трем категориям подготовиться еще в школе. И мне повезло с классом - быстро нашел друзей. Поэтому рад снова с ними встретиться. Да и учителя отличные: каждый старается по-своему предмет подать, чтобы интересно было", - перечислил плюсы своей школы Дима.

А еще заботами взрослых здесь раскрываются творческие, личностные, технические, спортивные таланты детей. Учителей, как верно заметил Леонид Анфимов, можно сравнить со скульпторами детских душ. Но и родители, все общество в ответе за то, получится ли каждой маленькой драгоценности дать достойную огранку.

Малыши пока не знают, какие серьезные решения им придется принимать по мере взросления. Сейчас они просто рады встрече друг с другом, и не все горят желанием сесть за парты. "Я вот совсем учиться не хочу, - выпалил новоиспеченный второклассник Данила. - Хотя, физкультуру люблю". "И я тоже", - подхватывают мальчишки с ним в одном ряду. "А я - письмо", "А я - математику", "А мне обеды нравятся" - слышится с разных сторон.

Для всестороннего развития в школе есть специализированные кабинеты, учебные мастерские и пришкольный учебно-опытный участок, спортивный зал, стадион и тренажерный комплекс. Познакомившись ближе с базой школы, педагогами, Леонид Анфимов сказал: "Столько сил и средств вложено в организацию образовательного процесса, что только учись", - заключил он. И чтобы дети не проводили все время за компьютерами, КГК подарил учреждению несколько наборов шахмат.

По итогам 2014 года школа стала победителем районного соревнования среди учреждений общего среднего образования. За последние пять лет половина выпускников поступили в высшие учебные заведения, 24% - в средние специальные, 25% - в профессионально-технические.

"Это особенный день, в первую очередь для первоклассников. Вы вступаете в мир знаний, которые сделают вас мудрее, сильнее. Пусть эта дорога будет увлекательной", - напутствовал ребят директор школы, заслуженный учитель Беларуси, "Человек года Поставщины" Василий Бульбенов.

Белоснежные банты и блузки, галстуки-бабочки, огромные букеты учителям - первоклассники читают стихи и завороженно следят, как их ровесница Полина Таянович в паре с будущим выпускником Димой Соболем дает для всех первый звонок. А затем они следуют за своим первым в жизни учителем в учебные классы - на урок "Занiмай Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад мiж народамi".-0-

Фото Егора Павлющика