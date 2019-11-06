Анфимов: ввод значимых социальных объектов говорит о динамичном развитии стройкомплекса

6 ноября, Лида /Корр. БЕЛТА/. Ввод значимых социальных объектов говорит о динамичном развитии строительного комплекса. Такое мнение сегодня во время открытия нового детского сада в Лиде высказал председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

Двойняшки Артем и Максим

Во время торжественной церемонии открытия детского сада

Детский сад №41 на 230 мест построен в районе Индустриальный. Здесь возводится немало жилья. Основные масса жителей - молодые семьи, многие из которых многодетные.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов вручает подарки заведующей детским садом №41 Тамаре Дривицкой

Помощник Президента — инспектор по Гродненнской области Иван Лавринович вручает подарки заведующей детским садом №41 Тамаре Дривицкой

Учитель-дефектолог Александра Качалко

"Стало хорошей традицией открывать накануне 7 ноября значимые объекты. И детский сад, который вводится сегодня, важен не только в масштабе Лиды, но и всей страны. Ведь открытие необходимо рассматривать в двух аспектах. Это не просто решение социальных задач, но и активизация инвестиционной деятельности в стране через оживление работы строительного комплекса", - отметил Леонид Анфимов. Он подчеркнул, что активное строительство жилья, объектов социальной сферы говорит о том, что строительный комплекс динамично развивается.

"Что касается конкретного детского сада, то после его ввода, насколько я информирован, в Лиде не останется вопросов с обеспечением детскими дошкольными учреждениями в шаговой доступности. Тем более это новый район. Мамы и папы, бабушки и дедушки не должны, когда уходят на работу, волноваться, чем будет заниматься их ребенок, кто за ним присмотрит. Они могут быть уверены, что здесь детей окружат заботой", - отметил Леонид Анфимов.

Для детсада был разработан современный дизайн, сочетающий в себе функциональность, удобство, безопасность и эстетику. В отделке использовались натуральные материалы. Современным оборудованием оснащены помещения для групп, спортивный и музыкальный залы. Работают в саду компьютерный кабинет и сенсорная комната. Имеется собственный бассейн. В соответствии с современными требованиям оснащен пищеблок.

Полностью укомплектован и штат работников. Создано около 70 новых рабочих мест. К слову, на работу приняты и 11 молодых специалистов.-0-

Фото Леонида Щеглова