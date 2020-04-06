Английский парк появится у дворца Пусловских в Коссово

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Английский парк планируется разбить до конца года у дворца Пусловских, сообщила корреспонденту БЕЛТА исполняющая обязанности директора Коссовского дворцово-паркового ансамбля Ирина Семенюк.

На территории дворцово-паркового ансамбля продолжается реконструкция. "В этом году запланировано восстановление парковой системы. К концу года должно быть завершено создание английского парка, который был у Пусловских. Планируется открытие фонтана", - рассказала исполняющая обязанности директора комплекса.

Площадь парка составит более 9 га. Здесь высадят популярные у магнатов XIX века деревья, кустарники. Прежде всего это будут различные виды лиственницы, другие хвойные, которыми в свое время были засажены склоны у дворца. "У Пусловских было более 130 видов растений, привезенных из разных уголков мира. Это все будет воспроизводиться", - дополнила Ирина Семенюк.

Работы предусмотрены проектом ОАО "Брестреставрация", утверждены Министерством культуры и финансируются за счет средств республиканского бюджета.

Восстановление парковой и водной систем начнется уже в апреле. Внутри же самого дворца реставрация, по сути, не прекращается. Воссоздается его уникальная атмосфера. В центральной части, где разместятся экспозиционные и бальный залы, зал для регистрации брака, сейчас идет роспись стен сусальным золотом, как это было при жизни Пусловских. В подвальном помещении планируется создать современный конференц-зал с 3D-видеопроектором.

В марте здесь открылась гостиница на шесть номеров, где одновременно могут разместиться 16 человек. Есть номер для людей с ограниченными физическими возможностями и номер повышенного комфорта. Интерьер комнат стилизован под шляхетскую роскошь - тяжелые парчовые шторы, лепнина на стенах. Мебель для помещений изготовлена по специальному проекту на ОАО "Пинскдрев". Также в январе в отеле начал работать ресторан.

Реконструкция Коссовского дворца началась в 2008 году. Работы на объекте вышли на завершающую стадию. Ожидается, что во второй половине года будет введена в строй первая очередь дворцово-паркового ансамбля.

Коссовский дворец был возведен семьей магнатов и промышленников Пусловских в 1838 году. Выбор места был связан с соседней исторической усадьбой, где, по принятой официальной версии, в 1746 году родился Тадеуш Костюшко. Среди гостей дворца бывали Наполеон Орда, Генрик Сенкевич, Элиза Ожешко, Юзеф Пилсудский, Вацлав Ластовский.-0-