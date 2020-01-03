Ансамбль "Вытинанка" из Столина выступит на Всемирной выставке в Дубае

3 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ансамбль народной музыки "Вытинанка" Столинского городского Дома культуры представит Беларусь на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры Столинского райисполкома Василий Заруба.

"Это один из лучших творческих коллективов Брестской области, с большим опытом. Ансамбль неоднократно представлял Столинщину на разных мероприятиях, в том числе с участием первых лиц государства. У "Вытинанки" живая самобытная музыка, которая исполняется на профессиональном уровне. Предполагается, что в Дубае ансамбль будет находиться в начале выставки, примерно две недели. Программа выступления утверждена Министерством культуры. Расходы будут профинансированы из средств областного бюджета", - сказал Василий Заруба.

"Вытинанка" в третий раз будет представлять страну на Всемирной выставке: в 2015 году ансамбль выступал в белорусском павильоне в Милане, а спустя два года - на ЭКСПО-2017 в Астане (сейчас - Нур-Султан). Ансамбль создан в 1981 году. В 1992-м ему было присвоено звание "Народный", а в 2004-м - "Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь". Костяк коллектива состоит из 10-15 человек - примерно поровну музыканты и певческая группа.

"Для нас это большая честь и ответственность. Я очень горжусь этим и буду делать все, чтобы мы достойно выглядели. В мае мы сдали новую часовую программу на подтверждение звания заслуженного коллектива и будем с нею выступать в Дубае. В основе лежит наша полесская музыка, народные мелодии как в аутентичном виде, так и в обработке - классическом, джазовом, эстрадном жанрах, фольклорное пение, стародавние танцы. Есть песни собственного сочинения", - рассказал бессменный руководитель ансамбля Петр Остапчук.

По его словам, обычно на ЭКСПО музыканты дают не меньше трех-четырех концертов в день. "Очень уставали, но привыкли, и нам нравилось выступать. Огромное количество людей приходит, им интересно посмотреть на этнографические костюмы, послушать музыку, песни. Используем только национальные инструменты: гармонь, скрипку, трубу, флейту, цимбалы. Ходим в другие павильоны - пропагандируем наше искусство", - поделился руководитель ансамбля.

Всемирная выставка ЭКСПО-2020 пройдет в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021-го. Главная тема выставки - "Объединяя умы, создаем будущее" - будет использована Беларусью как инструмент продвижения идеи многостороннего прогресса и устойчивого развития. Национальные павильоны представят более 190 стран. Организаторы ожидают, что выставку посетят около 30 млн человек.-0-