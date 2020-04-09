Антисептик начали производить в Сенненском районе

9 апреля, Сенненский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Дезинфицирующее средство для обработки рук начали производить на Богушевском спиртзаводе ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор спиртзавода Виктор Гречихо.

До пандемии в цеху спиртзавода планировали создать производство стеклоомывающей жидкости и денатурированного спирта, но коронавирус внес коррективы. Оперативно здесь наладили изготовление дезсредства, его основу составляет 70%-ный спирт. Предприятие приобрело технические условия вместе с рецептурой у коллег из Гродно, были получены необходимые разрешения от Минздрава. За это время завод успел выпустить 2,5 тыс. бутылок, в день разливают более 800.

"Пока мощности приспособлены к разлитию антисептика в шестилитровые емкости. В ближайшее время планируем начать разливать средство в бутылки объемом 0,5 и 1 л", - отметил Виктор Гречихо.

Рабочие с завтрашнего дня будут трудиться в две смены, но при необходимости организуют работу и в три с установкой дополнительного оборудования. Продукция отгружается для предприятий "Фармации" всех областей.-0-

Фото Александра Хитрова