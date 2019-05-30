Антитабачная акция пройдет на минском железнодорожном вокзале 31 мая

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местом проведения в Минске 31 мая Дня здоровья во время республиканской информационно-образовательной акции "Беларусь против табака" станет железнодорожный вокзал, сообщили БЕЛТА в Городском центре здоровья.

В зале ожидания на третьем этаже с 11.00 специалисты будут просвещать пассажиров, встречающих и провожающих. Расскажут им о рисках для здоровья, которым курящие подвергают себя и способствуют развитию болезней у пассивных курильщиков. Наукой давно доказана взаимосвязь потребления табачных изделий и развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. На этом и сделают акцент медики.

На тематических площадках будет возможность измерить показатели артериального давления, получить индивидуальную консультацию у врача, психолога, взять информационно-образовательные материалы по формированию здорового образа жизни.

Организаторами акции выступают Городской центр здоровья, Центр гигиены и эпидемиологии Октябрьского района Минска, 38-я городская поликлиника и Октябрьская районная организация Белорусского общества Красного Креста.-0-