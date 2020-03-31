Антопольская ватно-прядильная фабрика наладила сотрудничество с российским "АвтоВАЗом"

31 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Антопольская ватно-прядильная фабрика" Дрогичинского района наладило сотрудничество с российской компанией "АвтоВАЗ", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Геннадий Радчук.

Антопольское предприятие в 2018 году за счет средств инновационного фонда Брестского облисполкома приобрело и установило две новые линии. На первой производят термоскрепленные и иглопробивные нетканые материалы, на второй - аэродинамические нетканые материалы. Линии полностью загружены и работают в три смены. Изделия используются в мебельной и строительной отраслях, автомобильной промышленности.

"Делаем большой спектр нетканых материалов. Эта продукция пользуется спросом на внутреннем рынке и за рубежом. В частности, поставляем нетканые полотна для российского автопрома. Делаем линейку аэродинамических материалов, которые используются в качестве заготовки для шумоизоляции автомобилей марки Lada, - отметил Геннадий Радчук.

На фабрике видят перспективы расширения сотрудничества с автомобильной промышленностью. Предприятие отправило образцы материалов на экспертизу во Францию. Если испытания пройдут успешно, они будут использоваться в производстве выпускаемых в России Peugeot и Renault.

"Мы намерены развивать этот проект. Планируем установить специальные прессы для выпуска деталей шумоизоляции нужной формы, например, для днища или дверей автомобиля", - пояснил директор. Он добавил, что доля инновационной продукции в общем объеме производства фабрики составляет почти 24%.

История ватно-прядильной фабрики началась в 1944 году с образования Антопольского райкомбината. В его состав входили кирпичные заводы, столярные и швейные мастерские, мельницы, кузни, электростанция. В 2003 году предприятие приобрело самостоятельность и акционировалось. Сейчас ОАО специализируется на производстве нетканых материалов, швейных изделий, пряжи, влажных салфеток для сельского хозяйства.-0-