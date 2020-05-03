Антопольская ватно-прядильная фабрика переориентировалась на выпуск антисептических салфеток

3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Антопольская ватно-прядильная фабрика Дрогичинского района переориентировалась на выпуск влажных косметических салфеток с антимикробным эффектом, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Геннадий Радчук.

На предприятии в 2017 году заработала линия по производству одноразовых влажных салфеток для сельского хозяйства. В связи с эпидемиологической обстановкой Антопольская фабрика переориентировалась на выпуск средств защиты. "Организация труда заняла мало времени: мы переоснастили оборудование буквально за два-три часа. На линии стали делать салфетки с пропитыванием спиртосодержащей жидкостью. Больше времени потребовалось на изготовление документации, но необходимые разрешения получили в сжатые сроки", - рассказал Геннадий Радчук.

В упаковке 100 салфеток размером 25х25 см, которые пропитаны 70-процентным спиртом. Они подходят как для обработки рук, так и различных поверхностей. К слову, жидкость для пропитки ткани вантно-прядильная фабрика приобретает на Бродницком спиртзаводе (Ивановский район), который наладил временный выпуск дезинфицирующих средств.

"Пока выпускаем продукцию в две смены, за это время с конвейера сходит 2 тыс. упаковок. Если спрос будет расти, готовы трудиться и в три смены. Усиливаем работу, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусом", - подчеркнул директор ОАО.

История ватно-прядильной фабрики началась в 1944 году с образования Антопольского райкомбината. В его состав входили кирпичные заводы, столярные и швейные мастерские, мельницы, кузни, электростанция. В 2003 году предприятие приобрело самостоятельность и акционировалось. Сейчас ОАО специализируется на производстве нетканых материалов, швейных изделий, пряжи, влажных салфеток для сельского хозяйства.-0-