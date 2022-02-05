АПБ запустила конкурс на онлайн-поиск белой лазоревки в птичьей столовой

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" проводит конкурс, кто первым онлайн зафиксирует птицу 2022 года белую лазоревку (белая синица, князек), сообщает БЕЛТА.

"Белая лазоревка - редкий вид синиц: в Беларуси их всего 500-800 пар. Размером она меньше воробья, весит не более 16 г, ее легко узнать по характерному бело-голубому окрасу. Чтобы понаблюдать за белой лазоревкой вживую, орнитологи и бердвотчеры из Западной Европы специально едут на Полесье: в нашей стране эта птица встречается только там. Мы же приглашаем присоединиться к поискам белой лазоревки онлайн", - рассказали в организации.

Чтобы привлечь птицу года, в агроусадьбе "Кремное" недалеко от Турова установили кормушку с подсолнечными семечками - любимым лакомством синиц. За кормушкой постоянно наблюдает видеокамера. Рядом с деревней регулярно гнездится белая лазоревка. Ее прилет в птичью столовую станет событием.

Специалист АПБ Вадим Прокопчук отметил, что пики активности воробьев и больших синиц на кормушке обычно выпадают на утро и вечер. А вот в середине дня здесь относительное затишье. "Вероятно, белая лазоревка может появиться как раз днем, когда меньше шансов встретиться с конкурентами. Но и в утренние часы вероятность для зрителей увидеть князька достаточно велика", - добавил орнитолог.

Онлайн-трансляция с кормушки ведется круглосуточно. Наблюдая за ней, можно поучаствовать в конкурсе. Для этого нужно перейти по ссылке https://birdwatch.by/stalouka-2022 и подключиться к трансляции. Нужно дождаться прилета белой лазоревки, сделать скриншот, на котором хорошо видна птица года, и прислать снимок на электронный ящик ptushkahoda@ptushki.org.

Первому участнику, приславшему снимок белой лазоревки на кормушке, вручат подарки. Приз ждет и того, кто заметит и подтвердит скриншотами наибольшее число визитов белых лазоревок на кормушку до конца февраля. Скриншоты должны быть сделаны в разные дни.

"Вы живете на Полесье? Понаблюдайте за своей кормушкой (или повесьте ее рядом с домом, если еще не сделали этого) - может, и к вам прилетит белая лазоревка. Заметите ее - быстренько фотографируйте и тоже присылайте. Мы подготовили приз для автора первого сообщения с фото белой лазоревки на собственной кормушке. Присоединяйтесь к наблюдениям", - добавили организаторы.

Этой зимой АПБ также ведет прямую трансляцию с кормушки в окрестностях Беловежской пущи https://birdwatch.by/stalouka-2022.-0-