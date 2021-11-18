АПК, туризм, образование: Гомельская область развивает сотрудничество с Узбекистаном

18 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Перспективы сотрудничества Гомельской области и Узбекистана в различных сферах обсудили сегодня на встрече в Гомеле заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, временный поверенный в делах Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматулла Назаров, советник по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в Беларуси Зафар Амонов, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Конюшко отметил, что определенные коррективы в реализацию дружественных планов внесла пандемия. "Однако товарооборот между Гомельской областью и Узбекистаном даже в это сложное время имеет тенденцию к росту", - констатировал он.

По словам временного поверенного, сферы деятельности для взаимовыгодного партнерства очень разнообразны. В числе приоритетных он назвал сотрудничество в сфере АПК. "Сегодня в Узбекистане все знают белорусскую мясо-молочную продукцию. На любых рынках она нарасхват. В Беларуси прекрасно знают узбекские дыни, арбузы, виноград. В Узбекистане высоко ценится и белорусская сельхозтехника", - привел примеры он. Перспективными были названы и проекты по молочному скотоводству.

Рахматулла Назаров считает, что большие возможности обеим сторонам откроет организация совместных предприятий. "Узбекистан находится в центре Центральной Азии, и мы могли бы сотрудничать в области промышленной кооперации. Ту белорусскую продукцию, которая высоко ценится в мире, мы могли бы производить в Узбекистане. И 60-миллионное население Центральной Азии стало бы ее потребителем. Плюс не так далеко Китай, который также мог бы приобретать эти товары", - сказал временный поверенный.

Говоря о культурно-гуманитарном сотрудничестве, Рахматулла Назаров сделал акцент на сфере туризма как на одном из важнейших направлений: "Сегодня, к сожалению, мало кто знает про возможности Узбекистана, про исторические памятники X-XI веков". По мнению временного поверенного, побывав в Узбекистане, многие могли бы прочувствовать колорит путешествия в сказки "Тысячи и одной ночи". Интересен и экотуризм - в Узбекистане есть горы, пустыни.

"Касаемо Беларуси, в Узбекистане мало кто знает про санаторные возможности вашей страны. Здесь прекрасная природа, леса, Беловежская пуща. Кроме того, в Беларуси очень опытные и квалифицированные врачи", - добавил временный поверенный.

Еще одна важная сфера партнерства, по его мнению, - образование. "Беларусь занимает передовое место в образовательной сфере. Белорусские университеты входят в топ-500 мировых рейтингов. Если в 2018 году в Беларуси обучались порядка 40 студентов из Узбекистана, сегодня - более 1100. Мы доверяем образовательной системе Беларуси и хотим, чтобы наша молодежь получала качественное образование и служила своей Родине в будущем", - заявил Рахматулла Назаров.

Он также подчеркнул важность развития сотрудничества регионов, отметив, что начало этого процесса было заложено руководителями двух стран.

На встрече в облисполкоме стороны поделились своим видением совместных проектов, высказали конкретные предложения, они будут проработаны.

Партнеры сошлись во мнении, что потенциал, который имеется, в настоящее время используется не полностью. Андрей Конюшко обратил внимание, что подписана дорожная карта, мероприятия которой предстоит реализовать только совместными усилиями.-0-