Апостольский нунций Анте Йозич: восстановление костела в Будславе может занять много времени

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановление костела в Будславе может занять много времени. Об этом на встрече с председателем Минского областного исполнительного комитета Александром Турчиным сказал апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня был мой первый визит к председателю Минского областного исполнительного комитета. Мы обсудили ряд вопросов, в том числе костелы в Столбцах и Будславе. Храм в Будславе важен не только для нас, но и для всей Беларуси. Обсуждение его восстановления после пожара было одной из тем нашей встречи. Еще одна цель моего визита в Беларусь - обсуждение канонизации монаха-доминиканца Фабиана Малишевского", - сообщил апостольский нунций.

Он также рассказал, на каком этапе находится проект восстановления костела, строительство которого займет продолжительное время. "Что касается Будслава, то сейчас идет подготовка проекта восстановления костела после пожара. Храм находится в удручающем состоянии. Очень сильно пострадали и росписи, и крыша, поэтому начать ремонт без готового проекта по восстановлению невозможно. Можно сказать, что в строительстве заинтересованы многие учреждения. Мы ищем строительные организации, которые готовы выполнить столь непростую работу. Само восстановление может занять много времени, потому что нужно восстановить не только фасад, но и росписи", - подчеркнул Анте Йозич.

Он выразил надежду, что встреча станет началом длительного и плодотворного сотрудничества. "Наша встреча лишь начало сотрудничества. Оно пойдет на пользу не только церкви или Миноблисполкому, но и всему белорусскому народу. В этом году мы будем отмечать 30 лет отношений между Ватиканом и Беларусью. Нас интересует перспектива развития диалога, согласия, мира. Сейчас в этом нуждаются многие страны. И наша задача - развивать это направление", - заключил апостольский нунций.-0-