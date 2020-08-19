Аппарат цифровой печати планируют запустить на Добрушском фарфоровом заводе

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Добрушском фарфоровом заводе совместно с испанскими специалистами начался шеф-монтаж нового оборудования, которое позволит внедрить новейшие технологии цифровой печати для декорирования фарфоровых изделий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Оборудование испанской компании KERAjet на сумму 330 тыс. евро приобретено в рамках реализуемого на предприятии инвестиционного проекта. Акт ввода запланирован на сентябрь текущего года. "Внедрение технологии цифровой печати для декорирования фарфоровых изделий позволит не только снизить затраты на декорирование кружек и тарелок, но и расширить ассортимент", - отметили в пресс-службе.

На заводе процесс модернизации производственных мощностей активизирован с 2007 года. Обновляется парк оборудования, современные технологии позволяют выпускать продукцию высокого качества, расширять ассортимент. Сейчас мощности предприятия загружены на 100%.

Ежегодно обновляется 30-35% ассортимента продукции. Это классические модели посуды и сувениров, а также формы для запекания, тарелки для суши, картошки-фри, пасты, несимметричные формы для подачи салатов.

Как сообщалось ранее, в феврале предприятие посетил глава государства. "Надо завод сохранить и вовремя подставить плечо: если окончательно добьем, нужны будут бешеные деньги, чтобы его поднять", - отметил тогда Александр Лукашенко. Также Президент выразил уверенность, что продукция этого предприятия будет востребована всегда, поэтому важно, чтобы добрушское производство не потеряло рынки.

ЗАО "Добрушский фарфоровый завод" - единственный производитель фарфоровой посуды в Беларуси. Численность работников составляет более 1 тыс. человек. В ассортименте - около 5 тыс. артикулов. Более 75% продукции идет на экспорт. Среди основных рынков - Россия, Германия, Польша и Румыния.-0-