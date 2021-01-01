Аптеки "Белфармации" в Минске 1 и 2 января изменили график работы

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аптеки РУП "Белфармация" в праздничные дни 1 и 2 января изменили график работы. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

В Заводском районе столицы, в частности, 1 января работает семь аптек. Из них три круглосуточно: №3 по ул.Ташкентской,16/1-3Н, №7 по пр.Партизанскому, 62, пом.1Н и №90 по ул.Нестерова, 51, пом. 8. Сегодня до 21.45 работает аптека 5-й категории по ул.Крупской, 6/1, до 19.00 - по ул.академика Красина, 27, до 22.00 - по пр.Партизанскому, 182, пом.1, и по ул.Уборевича, 176, пом. 2Н.

Десять аптек, в том числе три круглосуточные, работают в Ленинском районе. Сегодня купить необходимые препараты можно в аптеках №4 по ул.Лучины,22, пом.2Н, №5 по ул.Маяковского, 15, пом. 2Н, №13 по пр.Независимости, 16, пом. 4Н, №57 по пр. Рокоссовского,114, пом. 5Н. В Московском районе сегодня работают семь аптек. Что касается круглосуточных, то это №78 по пр. Газеты "Звязда", 28, и аптека 5-й категории по ул.Каролинской, 2-177а. Подробная информация о работе аптек во всех районах города размещена на сайте предприятия.

Работа аптек 4-й категории, которые расположены в организациях здравоохранения, организована в соответствии с их режимом работы.

Уточнить информацию о наличии лекарственных средств и режиме работы аптек можно, обратившись в "Справочную аптек" по телефону 169 (ежедневно с 8.00 до 20.00, в воскресенье и праздничные дни - с 10.00 до 18.00).-0-