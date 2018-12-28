Аптеки "Белфармации" в Минске изменили график работы в праздничные дни

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аптеки РУП "Белфармация" в Минске изменили график работы в праздничные дни. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

В связи с переносом рабочего дня с 31 на 29 декабря аптеки РУП меняют график работы. Так, 29 декабря они будут работать по графику рабочего дня, 31 декабря - субботнего. Аптеки 4-й категории, которые расположены в организациях здравоохранения, будут работать в соответствии с режимом этих учреждений.

График работы аптек в праздничный день 1 января 2019 года размещен на сайте РУП "Белфармация".

Уточнить информацию о наличии лекарственных средств и режиме работы можно, обратившись в "Справочную аптек" по телефону 169 (ежедневно с 8.00 до 20.00, по воскресным и праздничным дням - с 10.00 до 18.00).

РУП "Белфармация" - государственная аптечная сеть, самая крупная в стране. Предприятие включает 210 аптек, аптечный склад, контрольно-аналитическую лабораторию, информационно-фармацевтический центр.-0-