Аптеки "Белфармации" в Минске изменят график работы 7 января

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аптеки РУП "Белфармация" изменят график работы 7 января. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

В Заводском районе столицы в этот день в круглосуточном режиме будут работать три аптеки: №3 (ул.Ташкентская,16/1-3Н), №7 (пр.Партизанский, 62, пом.1Н) и №90 (ул.Нестерова, 51, пом.8). С 9.00 до 17.00 будут открыты аптеки №21 (ул.Жилуновича, 20-18), №45 (ул.Голодеда, 63-1Н) и №102 (ул.Алеся Бачило, 12-1), а с 10.00 до 18.00 - №54 (пр.Партизанский, 147, пом.2Н), аптеки 5-й категории по трем адресам: ул.Ангарская, 36, пом.3; пр.Партизанский, 36, пом.1Н; пр.Партизанский, 124, пом.2Н.

Аналогичные изменения произойдут в работе аптек во всех районах Минска.

8 января аптеки "Белфармации" будут работать по графику субботы, 16 января - рабочего дня.

Аптеки 4-й категории, которые расположены в организациях здравоохранения, будут открыты в соответствии с их режимом работы.

Уточнить информацию о наличии лекарственных средств и режиме работы аптек можно в специальной справочной службе по телефону 169 (ежедневно с 8.00 до 20.00, в воскресенье и праздничные дни - с 10.00 до 18.00).-0-